Bombeiros resgatam criança autista que caiu em poço no interior da Paraíba

Uma criança de 11 anos com autismo caiu em um poço no quintal da sua casa em Santa Rita, na Paraíba. O reservatório tem mais de 10 metros de profundidade. Segundo familiares, o menino destampou o poço antes da queda. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e estava consciente, apresentando escoriações pelo corpo. Após atendimento médico, a criança foi liberada sem ferimentos graves.



