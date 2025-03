Braga Netto e Garnier entregam defesas ao STF

Os advogados do ex-ministro da defesa Walter Braga Netto e do almirante Almir Garnier apresentaram suas defesas no caso da suposta tentativa de golpe. As defesas foram submetidas no último dia do prazo estipulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os advogados do almirante Garnier negaram as acusações e solicitaram que o julgamento ocorra no plenário do Supremo. Já a defesa de Braga Netto descreveu a denúncia como "surrealista" e criticou a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!