Brasil aciona Organização Mundial do Comércio contra tarifas dos EUA

O Brasil acionou a Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Essa ação brasileira obteve apoio de 40 países, incluindo os Brics, União Europeia e Canadá. O tarifaço está previsto para entrar em vigor em 1º de agosto. Em um discurso em Washington, Donald Trump advertiu países sem acordos comerciais com os EUA, sem mencionar o Brasil, que serão sobretaxados.



