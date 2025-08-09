Logo R7.com
Brasil fica fora de cobrança de caução para solicitar visto dos Estados Unidos

A nova medida entra em vigor em 20 de agosto

Fala Brasil|Do R7

Os Estados Unidos vão começar a exigir caução de até R$ 82 mil para alguns estrangeiros que solicitarem visto. A medida não afeta brasileiros, mas o governo americano já sinalizou que outros países podem entrar na lista. A nova medida, anunciada pelo governo americano, entra em vigor em 20 de agosto.

