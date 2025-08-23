Brasil tem sábado (23) de calor intenso em várias regiões

Neste sábado (23), várias regiões do Brasil registram aumento nas temperaturas. Em São Paulo e no litoral paulista, os termômetros chegam a 32ºC. Já no Sul, uma frente fria resulta em chuvas e temporais até o Paraná, enquanto Porto Alegre (RS) amanheceu nublada e não ultrapassa 22ºC. Em Palmas (TO), a umidade caiu abaixo de 20%, com calor de 35ºC. No Nordeste, pancadas de chuva ocorrem da Bahia ao Rio Grande do Norte, e na região Norte, há chuvas fortes no Acre, Roraima, Amazonas e Amapá.



