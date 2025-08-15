Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

'Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial', diz Trump

Presidentes dos EUA e Brasil divergem sobre tarifas e relações bilaterais

Fala Brasil|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Brasil é um mal parceiro comercial devido às elevadas tarifas impostas pelo país. Em evento em Pernambuco, o presidente Lula rebateu a crítica dizendo: "É mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mal parceiro comercial". Lula também reafirmou sua disposição para negociar. Trump ainda defendeu Jair Bolsonaro, enquanto Eduardo Bolsonaro falou sobre possíveis novas sanções dos EUA contra autoridades brasileiras.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • Donald Trump
  • Eduardo Bolsonaro
  • Estados Unidos
  • Jair Bolsonaro
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • Tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.