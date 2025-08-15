'Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Brasil é um mal parceiro comercial devido às elevadas tarifas impostas pelo país. Em evento em Pernambuco, o presidente Lula rebateu a crítica dizendo: "É mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mal parceiro comercial". Lula também reafirmou sua disposição para negociar. Trump ainda defendeu Jair Bolsonaro, enquanto Eduardo Bolsonaro falou sobre possíveis novas sanções dos EUA contra autoridades brasileiras.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!