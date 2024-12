Brasileira relata pânico durante assalto no quarto onde estava hospedada em Paris

Uma maquiadora brasileira denunciou um assalto no quarto onde estava hospedada em Paris, na França. Sete homens armados invadiram o local e roubaram dinheiro e pertences. A influenciadora Marcela Carvalho estava com duas amigas durante a ação violenta. Em depoimento à polícia francesa, ela relatou que os homens exigiam dinheiro enquanto uma arma foi destravada no quarto.