Brasileiro de 4 anos pode se tornar o escritor mais jovem do mundo

Nicolas Borine, de apenas 4anos, criou o livro “Alossauro", repleto de desenhos e fotos de dinossauros, com o apoio de sua avó, Mônica, em Atibaia, São Paulo . Inicialmente, foram produzidas 30 cópias, e agora outras 70 estão sendo impressas. O interesse de Nicolas por dinossauros começou em tardes na varanda, onde ele e sua avó criavam histórias e dramatizações sobre esses animais pré-históricos. Nicolas está no processo de reconhecimento do Guinness Book como o autor de livros mais jovem do mundo.



