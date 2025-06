Brasileiro é condenado à prisão perpétua por matar jovem de 14 anos no Reino Unido

A justiça do Reino Unido condenou o brasileiro Marcos Arduini Monzo a prisão perpétua pelo assassinato de um estudante de 14 anos com uma espada de samurai, em 2024. A sentença foi proferida em Londres e permite que ele solicite liberdade condicional após 40 anos. Durante o julgamento, Marcos afirmou não lembrar do ocorrido. Sua defesa argumentou que ele estava em estado de psicose devido ao uso de maconha. Vídeos mostram a polícia tentando conter Marcos durante os ataques, entre eles, o ataque fatal ao jovem Daniel Anjorim, que caminhava até a escola.



