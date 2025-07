Briga de trânsito motivada por buzinada acaba em morte

A família de Cleiton Juliano Silva enfrenta a dor de sua perda após uma briga de trânsito envolvendo disparos por um policial militar. O PM, que estava a caminho do trabalho, foi preso em flagrante. O conflito começou com uma buzinada e escalou rapidamente. Testemunhas afirmam que o motociclista usou spray de pimenta antes dos tiros. A vítima estava com seu sobrinho no carro, uma criança que foi ferida e submetida a cirurgia, mas sem risco de vida. A Polícia Militar informou que o agente permanece preso por tentativa de homicídio e homicídio qualificado.



