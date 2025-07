Brinquedos que parecem inofensivos podem oferecer grandes riscos às crianças

Uma bebê de 5 meses, chamada Mavie, ficou com o dedão preso em um brinquedo de aço. A mãe, Ana Carolina Fortunato, tentou soltar o dedo com água e sabão, mas não conseguiu. Em seguida, procurou ajuda no posto dos bombeiros, que só conseguiram liberar o dedo usando uma ferramenta de corte. O pediatra Paulo Telles ressaltou os riscos de brinquedos inadequados para a faixa etária das crianças e destacou a importância da supervisão adulta durante as brincadeiras. Ana Carolina afirmou que, após o susto, está mais atenta aos brinquedos da filha.



