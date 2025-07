Buraco em asfalto engole caminhão no interior paulista; veja vídeo

Um buraco se abriu na rua de Rio Claro, interior de São Paulo , e engoliu parte de um caminhão. O incidente ocorreu quando as rodas dianteiras do veículo passaram pelo trecho afetado. Motorista e ajudante desceram sem ferimentos. O caminhão estava transportando 13 toneladas de açúcar e foi removido após cinco horas. A Defesa Civil investiga a causa do buraco.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!