Buscas por brasileiro desaparecido no Peru são suspensas por 15 dias

As autoridades peruanas suspenderam as buscas ao brasileiro Edson Vander Costa e seus dois amigos peruanos desaparecidos na cordilheira Branca, nos Andes, devido a condições climáticas adversas. Montanhistas espanhóis, apoiando as buscas, relataram que uma grande massa de gelo se desprendeu da montanha, dificultando ainda mais as operações.



