Cães-robôs viram fiscais em fábrica de carros elétricos em Singapura

Em Singapura, uma fábrica de carros elétricos adotou cães-robôs como inspetores de qualidade. O modelo "Spot", criado pela BostonDynamics, acompanha engenheiros, tira fotos e envia os dados para análise. Um algoritmo avalia se os processos estão corretos ou precisam de ajustes. A fábrica foi inaugurada em 2023 e pode produzir até 30 mil veículos por ano. Cerca de 70% da operação já é automatizada.



