Caí no Golpe: Clonagem de placas cresce em São Paulo com mudança para modelo Mercosul

A clonagem de placas se tornou um problema sério em São Paulo com a adoção das novas placas modelo Mercosul. A situação levou a Prefeitura de São Paulo a solicitar ao Ministério dos Transportes o retorno do lacre metálico como medida preventiva.

Um caso notável é o de Sinara, que descobriu a clonagem de sua placa através do aplicativo CNH Digital. Ela encontrou um comprador enganado em Franca que pagou R$ 32 mil por um veículo quase idêntico ao seu.

Dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) indicam 323 notificações de clonagem desde maio passado. Motocicletas também são alvo frequente: quase 11 mil casos foram registrados recentemente em São Paulo.

Para evitar surpresas indesejadas como multas ou pontuações indevidas, é essencial monitorar as plataformas digitais dos órgãos competentes, como o site do Detran.