Caí no Golpe: Falsos anúncios de turnê de Céline Dion enganam fãs brasileiros

Anúncios falsos de uma turnê da cantora canadense Céline Dion, programados para São Paulo , Curitiba e Brasília , têm circulado nas redes sociais. Em 2022, Celine foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, cancelando shows até 2024. Os anúncios usam imagens de uma turnê de 2019 e foram veiculados por uma página suspeita, com apenas um seguidor. É recomendado que os fãs verifiquem as informações nos sites e redes oficiais dos artistas e denunciem conteúdos suspeitos. O site falso vende ingressos não reconhecidos por um portal oficial de venda de ingressos, que já tomou medidas legais para cessar o uso indevido de sua marca.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!