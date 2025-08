Caí no Golpe: Manicure é enganada em agência bancária e perde R$ 2.500

Uma manicure perdeu R$ 2.500 ao ser enganada dentro de uma agência bancária em Osasco, na Grande São Paulo. Um homem se passou por funcionário do banco e convenceu a vítima a sair do caixa eletrônico enquanto um comparsa realizava o saque. Nazaré, a vítima, descreveu o episódio como "desesperador" e expressou alívio pela prisão. O principal suspeito, Jorge Luiz Vicente de Oliveira, foi preso ao chegar em casa após o crime. Ele já possuía histórico criminal relacionado a golpes semelhantes e estava sob monitoramento da polícia.



