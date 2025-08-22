Caí no Golpe: Quadrilha cria sites falsos e emite boletos fraudulentos, movimentando R$ 500 mil

Pelo menos 200 pessoas foram vítimas de uma quadrilha que emitia boletos falsos de planos de saúde em nove estados brasileiros. A operação policial resultou na prisão de 18 pessoas, mas 22 ainda estão foragidas. Em Teresina, Piauí, 50 pessoas caíram no golpe, que movimentou cerca de meio milhão de reais. Além de boletos de planos de saúde, a quadrilha emitia boletos falsos de financiamentos de veículos, com valores de R$ 9 mil a R$ 25 mil. Um especialista em crimes digitais alerta que é crucial verificar a autenticidade dos sites e dos dados dos boletos para evitar golpes.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!