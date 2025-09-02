Logo R7.com
Câmeras corporais mostram abordagem a ex-piloto Tarso Marques

Ele foi liberado mediante fiança de R$ 22 mil

Fala Brasil|Do R7

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques foi preso na zona sul de São Paulo após ser abordado pela Polícia Militar. A ação ocorreu durante a madrugada quando os policiais perceberam que ele parou antes de uma blitz para fixar as placas do carro. O veículo esportivo de luxo, ano 2013, não estava licenciado e acumulava débitos superiores a R$ 1,3 milhão.


Durante a abordagem dos agentes da PM, verificou-se que o carro possuía dívidas significativas referentes ao IPVA e multas municipais no valor total de R$ 3 mil. A câmera corporal dos policiais não captou o áudio da abordagem. Além disso, havia um boletim de ocorrência registrado por apropriação indébita relacionado ao veículo.

