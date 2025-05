Caminhão arrasta carro por vários metros em rodovia no Paraná; veja vídeo

Uma carreta arrastou um carro por vários metros em uma rodovia do Paraná. O acidente ocorreu quando o caminhoneiro trocou de faixa e não percebeu que estava arrastando o veículo até ser avisado por outras pessoas. Ninguém se feriu. O motorista do carro informou que havia adquirido o veículo um dia antes do incidente.



