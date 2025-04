Caminhão com carga inflamável tomba e incendeia na BR-101 em Santa Catarina

Um caminhão carregado com material inflamável tombou na BR-101 em Santa Catarina. O motorista não se feriu. O incêndio foi controlado após trabalho durante a madrugada desta quarta (9). A concessionária responsável retira o material despejado no acostamento próximo à cidade de Garuva. O trânsito ficou interditado, gerando filas de até 15 km.



