Caminhoneiro morre em explosão de caminhão na BR-376, Paraná

Um caminhoneiro morreu após o caminhão que dirigia explodir na BR-376, em Guaratuba, Paraná. O veículo estava carregado com chapas de madeira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ainda não se sabe o que levou o motorista a perder o controle, resultando no tombamento e explosão. O acidente causou a interdição da rodovia por cerca de cinco horas, gerando um congestionamento de 13 quilômetros.



