Campeonato Brasileiro: Botafogo empata com Criciúma em jogo emocionante no Maracanã

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrentou o Criciúma em um jogo que terminou empatado. O clube carioca marcou aos 45 minutos do segundo tempo após um cruzamento da esquerda. O goleiro Gustavo cometeu um erro ao sair e Igor Jesus ajeitou a bola para Tiquinho Soares completar de cabeça. No entanto, os catarinenses empataram aos 47 minutos com Felipe Vizeu aproveitando um cruzamento na área.