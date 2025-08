Canetas emagrecedoras fabricadas no Brasil chegam a grandes redes de farmácias

Canetas emagrecedoras produzidas no Brasil começam a ser vendidas nas próximas semanas. As versões nacionais devem reduzir custos para pacientes que buscam tratar a obesidade e o diabetes tipo 2. A substância liraglutida atua na liberação de insulina e diminuição do apetite. O preço estimado é de R$ 307 por caneta. A venda requer retenção de receita médica e acompanhamento do paciente é necessário.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!