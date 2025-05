Cão mais alto do mundo encontra o mais baixo nos Estados Unidos

Em Idaho, nos Estados Unidos, um encontro divertido e adorável colocou frente a frente dois recordistas caninos. Reginald, ou Reggie, um dog alemão, tem 1 metro e 7 milímetros de altura. Já Pearl, uma chihuahua de apenas 9 centímetros, cabe literalmente dentro de uma caneca. Mesmo com quase 1 metro de diferença entre eles, o que se viu foi pura sintonia: passeios no jardim, descanso no sofá e muitos momentos fotos que provam que tamanho não é documento quando o assunto é amizade.