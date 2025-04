Cão 'salsichinha' conquista os brasileiros e vira sensação nas redes sociais

Com seu corpo alongado, patinhas curtas e um jeito encantador, o dachshund — popularmente conhecido como “cachorro salsicha” — conquistou o coração dos brasileiros e virou estrela nas redes sociais. Brincalhões, afetuosos e muito leais, esses cãezinhos se adaptam bem a diferentes estilos de vida e são conhecidos pela personalidade forte e curiosa. Em São Paulo, a paixão pela raça deu origem até a um “Clube dos Salsichas”, que reúne dezenas de tutores e seus pets em encontros animados. Já em Porto Feliz, interior do estado, a veterinária Isabella Mattos vive com cinco salsichinhas em casa, todos tratados como membros da família. Criados originalmente para caçar em tocas, eles ainda mantêm o instinto explorador e precisam de estímulos e cuidados diários — especialmente com a coluna, já que o formato do corpo exige atenção ao peso e à rotina de exercícios.



