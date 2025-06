Carlo Ancelotti celebra 66 anos e Fala Brasil prepara o prato favorito dele; confira

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, completou 66 anos com uma vitória no campo. Para homenageá-lo, brasileiros deram sugestões de pratos, mas seu favorito é o macarrão à carbonara. O chef Bruno Stippe, do bairro do Bixiga, conhecido por sua tradição italiana em São Paulo , ensinou como preparar a receita autêntica. Acompanhe!



