Carlo Ancelotti é condenado a um ano de prisão por fraude fiscal na Espanha

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, foi condenado a um ano de prisão na Espanha por fraude fiscal e multado em quase R$ 2,5 milhões. O caso refere-se a 2014, quando Ancelotti era o técnico do Real Madrid. Como réu primário e com pena inferior a dois anos, a lei espanhola permite que a prisão seja convertida em medidas alternativas. Assim, Ancelotti não será preso.



