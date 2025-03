Carro capota duas vezes e quase atinge sorveteiro em Apucarana (PR)

Um sorveteiro escapou de ser atingido por um carro desgovernado em um cruzamento de Apucarana (PR) Dois carros colidiram e um deles perdeu o controle, tombando e girando. Enquanto isso, o sorveteiro empurrava tranquilamente seu carrinho na esquina. O veículo passou próximo a ele antes de parar novamente com as quatro rodas no chão. O homem não sofreu ferimentos durante o incidente.



