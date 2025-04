Carro em alta velocidade invade calçada e atropela pedestre na zona norte de SP; motorista fugiu

Em alta velocidade, um carro descontrolado subiu na calçada e atropelou um pedestre na zona norte de São Paulo . O acidente aconteceu após o motorista colidir com outro veículo. O pedestre, enquanto esperava no ponto de ônibus, foi arremessado a cerca de 5 metros, ficando inconsciente. O SAMU prestou socorro e encaminhou a vítima com suspeita de traumatismo craniano para uma unidade de Saúde . Testemunhas afirmam que o motorista, um estudante de 18 anos, não prestou assistência à vítima.



