Carro pega fogo na avenida Washington Luiz, zona sul de São Paulo

Um carro pegou fogo na manhã desta segunda (9) na avenida Washington Luiz, uma das mais movimentadas da zona sul de São Paulo . O Corpo de Bombeiros ainda investiga a causa do incêndio. O motorista conseguiu sair do veículo sem ferimentos, mas o carro foi totalmente destruído. As chamas foram controladas.



