Carro pega fogo no estacionamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre
O incidente ocorreu quando uma pane elétrica teria iniciado as chamas
Um carro foi completamente destruído por um incêndio no estacionamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS). O incidente ocorreu quando uma pane elétrica teria iniciado as chamas. Testemunhas relataram que o proprietário do veículo entrou rapidamente no terminal para buscar um extintor de incêndio, mas o fogo se espalhou antes que ele pudesse retornar. Os bombeiros do aeroporto chegaram rapidamente ao local e controlaram a situação. As operações de pouso e decolagem não foram afetadas pelo ocorrido.
