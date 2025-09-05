Logo R7.com
Carro pega fogo no estacionamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

O incidente ocorreu quando uma pane elétrica teria iniciado as chamas

Fala Brasil|Do R7

Um carro foi completamente destruído por um incêndio no estacionamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS). O incidente ocorreu quando uma pane elétrica teria iniciado as chamas. Testemunhas relataram que o proprietário do veículo entrou rapidamente no terminal para buscar um extintor de incêndio, mas o fogo se espalhou antes que ele pudesse retornar. Os bombeiros do aeroporto chegaram rapidamente ao local e controlaram a situação. As operações de pouso e decolagem não foram afetadas pelo ocorrido.




  • Bombeiros
  • Incêndio
  • Porto Alegre

