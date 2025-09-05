Carro pega fogo no estacionamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Um carro foi completamente destruído por um incêndio no estacionamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS). O incidente ocorreu quando uma pane elétrica teria iniciado as chamas. Testemunhas relataram que o proprietário do veículo entrou rapidamente no terminal para buscar um extintor de incêndio, mas o fogo se espalhou antes que ele pudesse retornar. Os bombeiros do aeroporto chegaram rapidamente ao local e controlaram a situação. As operações de pouso e decolagem não foram afetadas pelo ocorrido.

aqui!