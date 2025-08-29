Logo R7.com
Carteiro na Austrália viraliza ao recolher roupas de varal durante chuva

Ato de gentileza do carteiro é registrado e ganha destaque na web

Fala Brasil|Do R7

Um carteiro na Austrália se destacou nas redes sociais após ser flagrado realizando um gesto simples que fez grande diferença. Durante uma entrega em meio à chuva, o profissional foi filmado pela dona da casa enquanto recolhia as roupas deixadas no varal para protegê-las da água. O vídeo desse ato espontâneo rapidamente ganhou popularidade na web.




  • Austrália
  • Redes sociais

