Carteiro na Austrália viraliza ao recolher roupas de varal durante chuva
Ato de gentileza do carteiro é registrado e ganha destaque na web
Um carteiro na Austrália se destacou nas redes sociais após ser flagrado realizando um gesto simples que fez grande diferença. Durante uma entrega em meio à chuva, o profissional foi filmado pela dona da casa enquanto recolhia as roupas deixadas no varal para protegê-las da água. O vídeo desse ato espontâneo rapidamente ganhou popularidade na web.
