Casa desaba e moradores são resgatados em Japeri (RJ)

Na manhã desta quarta (9), uma casa desabou no bairro Engenheiro Pedreira, Japeri (RJ). O casal Marcelo e Elaine, que estava dormindo durante o incidente, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. Marcelo estava soterrado até a cintura, enquanto o teto caiu sobre Elane. Eles foram levados à Policlínica de Japeri para avaliação médica. A Defesa Civil irá retornar ao local para inspecionar as outras residências.



