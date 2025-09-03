Casal de falsos entregadores é preso por desvio de encomenda avaliada em R$ 35 mil
Crime ocorreu em São Bernardo do Campo e foi descoberto via rastreamento
Um casal foi detido em São Bernardo do Campo, ABC paulista, após não entregar uma encomenda de materiais de construção avaliada em R$ 35 mil. A polícia localizou os suspeitos através do rastreamento feito pelo aplicativo usado para a entrega. Imagens de um circuito interno capturaram o momento exato em que o motorista carregava os materiais no veículo.
O incidente reflete uma prática criminosa crescente onde indivíduos se passam por entregadores para roubar mercadorias. Após pegar a carga, eles cancelam a entrega imediatamente, impossibilitando o contratante de rastrear o pedido.
Os dois envolvidos foram presos e enfrentarão acusações de roubo, apropriação indevida e danos morais.
