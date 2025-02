Casal de idosos é agredido e mantido refém durante assalto em São Paulo

Em São Paulo, um casal de idosos foi agredido e mantido refém após um assalto, na madrugada desta terça (25). Os criminosos haviam roubado um carro para o crime e planejavam roubar um suposto cofre da loja do casal. Os quatro integrantes da quadrilha observaram a rotina dos idosos e agiram no depósito do casal. Durante a ação policial, dois assaltantes foram mortos em troca de tiros, e dois conseguiram fugir sem identificação. O comparsa que mantinha os idosos reféns conseguiu escapar antes da chegada da polícia. As vítimas sofreram ferimentos leves.



