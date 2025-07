Casal de idosos é agredido em assalto após saída de lotérica em Guarulhos; veja vídeo

Em Guarulhos, Grande São Paulo, um idoso foi agredido durante um assalto enquanto caminhava com sua esposa. Após saírem de uma lotérica, dois ladrões em bicicletas abordaram o casal. Ausira desconfiou da aproximação e alertou Miguel, que tem dificuldades de locomoção devido a dois AVCs. Um dos ladrões fingiu pedir informações antes de anunciar o assalto. Miguel foi agredido, sofreu ferimentos e perdeu dois dentes. Os criminosos fugiram com sua corrente de ouro e aliança.



