Casal é assaltado em área nobre de São Paulo; criminosos são presos

Um casal foi assaltado em uma área nobre da capital paulista. O crime ocorreu quando um homem com mochila de entregador anunciou o assalto e apontou uma arma para as vítimas. Eles entregaram os celulares e a ação durou 18 segundos. Em outro caso na mesma região, dois homens em motos realizaram um roubo mais rápido que levou apenas 15 segundos. A mulher desceu do carro para entrar em casa quando foi abordada por eles. Um dos criminosos estava armado e exigiu sua bolsa e joias antes de fugir.