Casal é encontrado morto após carro cair de rampa de voo livre no ES

Um homem e uma mulher morreram após o carro em que estavam cair de uma rampa de voo livre em Venda Nova do Imigrante. De acordo com os bombeiros, o freio de mão pode ter se soltado, provocando a queda de mais de 100 metros. Um morador da região afirmou ter ouvido o barulho da queda durante a madrugada, reforçando a gravidade do acidente na região serrana do Espírito Santo.



