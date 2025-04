Casal empreendedor cresce no mercado de descartáveis

Luiz e Kelly iniciaram um negócio de descartáveis após vender pastéis. Com trabalho e capacitação no Sebrae, cresceram e ampliaram o negócio para três imóveis. A consultoria financeira ajudou na gestão, e a implementação de inteligência artificial otimizou os processos. Eles planejam abrir uma segunda loja para expandir no mercado. Luiz ressalta: "O empreendedor sempre tem que ter isso no sangue. Sempre querer algo a mais."



O casal destaca a importância da inovação constante para o sucesso empresarial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!