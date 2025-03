Casal monitora GPS e encontra celular furtado enterrado em praia no RJ

Gabriela e Igor, um casal de Minas Gerais, vivenciaram um episódio inesperado durante as férias em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro . Após perceberem que o celular de Gabriela havia sumido de um quiosque, utilizaram um tablet para acionar a geolocalização do dispositivo. O GPS indicou que o aparelho estava próximo a uma área de vegetação na praia. Ao chegarem lá, encontraram o celular enterrado na areia, surpreendentemente marcado por uma sacola amarrada a uma árvore próxima. Com apenas 1% de bateria restante, a recuperação evitou um grande prejuízo. Gabriela destacou a importância do celular: "Está tudo nele. É a minha ferramenta de trabalho todos os dias."



