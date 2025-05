Casal suspeito de matar empresário após reunião no interior de SP continua foragido

Um casal suspeito de envolvimento no desaparecimento de um empresário em São Paulo continua foragido. Marlon Couto e Marcela Almeida são procurados após a prisão de Tadeu Almeida Silva, que teria planejado o crime. A polícia acredita que o empresário caiu em uma emboscada e foi morto. As buscas se concentram nas regiões de Cravinhos e Ribeirão Preto. Segundo o delegado, dissensões anteriores entre os envolvidos podem ter motivado o crime. A Polícia Civil intensifica as investigações para localizar o corpo da vítima no Rio Grande, próximo ao rancho de Marlon.



