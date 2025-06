Caseiro é picado por abelhas em Brasília; cachorro morreu após também ser atacado

O caseiro Elton Gomes sofreu cerca de 70 picadas de abelhas em uma chácara no Lago Norte, próximo ao Núcleo Rural Olhos d'água, em Brasília . Ele buscou atendimento em uma UPA e está se recuperando bem. Um cachorro da raça pastor alemão foi atacado e morreu no local. Um vídeo mostra os ferrões deixados na camisa do caseiro após o ataque.



