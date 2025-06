Caso Adalberto: novos depoimentos marcam investigação da morte do empresário

A polícia descarta acidente no caso do empresário Adalberto Amarilio, encontrado morto em Interlagos, na zona sul de São Paulo. O amigo Rafael, última pessoa a ver o empresário com vida, será ouvido novamente. A viúva, Fernanda Dândalo, recolheu itens periciados.



