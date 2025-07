Caso Arcilon: polícia acredita que empresário foi morto após se envolver com mulher casada

A polícia identificou um principal suspeito pelo assassinato do empresário Arcilon da Silva, ocorrido em Guarulhos, Grande São Paulo. O crime, capturado por câmeras de segurança, aconteceu dentro do carro da vítima e está relacionado a uma relação extraconjugal mantida por Arcilon. Segundo um amigo da vítima, Arcilon não sabia que a mulher com quem se relacionava era casada. A polícia já tem dois nomes em foco, incluindo o do suposto assassino, mas ainda ninguém foi preso.



