Caso Bruna: câmeras de segurança mostram últimas imagens da universitária com vida

Gravações de câmeras de segurança revelam as últimas imagens de Bruna Oliveira dos Santos, de 28 anos, com vida. Elas mostram a estudante de mestrado deixando um terminal de metrô na zona leste de SP, caminhando sozinha. No dia em que sumiu, Bruna almoçou com o pai e passou o dia na casa do namorado Igor Salles. Ela decidiu voltar para casa a pé, porém, seu namorado fez duas transferências bancárias para ela pegar um carro por aplicativo. Depois disso, ela não respondeu mais as mensagens enviadas por Igor e desapareceu. Seu corpo foi encontrado cinco dias depois, com sinais de violência. A polícia procura testemunhas para identificar o autor do crime.



