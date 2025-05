Caso Fernanda Bonin: câmeras mostram casal abandonando carro de professora de matemática

A professora de matemática Fernanda Bonin, de 42 anos, foi encontrada morta em um terreno em Interlagos, São Paulo , com sinais de estrangulamento. A polícia decretou a prisão de um casal visto abandonando o carro da professora perto do autódromo de Interlagos. O veículo, encontrado dias depois, continha uma faca e um celular, possivelmente pertencente aos filhos de Fernanda. A ex-companheira de Fernanda relatou problemas mecânicos no carro, o que levou a professora a sair de casa antes de sua chegada. O veículo da ex-companheira também foi apreendido para perícia. As investigações continuam em busca de respostas sobre o misterioso assassinato.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!