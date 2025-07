Caso Gyovanna Aline: suspeito de matar adolescente se entrega à polícia em Campinas

Luciano Bento, de 30 anos, se apresentou na delegacia em Campinas (SP) após ser procurado pela polícia por envolvimento na morte da adolescente Gyovanna Aline durante um roubo em Hortolândia (SP) por um celular. Ele confessou ter participado do crime, mas negou ser o autor do disparo fatal. Com um histórico de passagens por roubo de motocicletas, Luciano decidiu se entregar devido à pressão de facções criminosas. As investigações continuam para apurar a participação de outros envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!