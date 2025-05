Caso Lara: mãe se emociona ao falar da condenação do assassino

Wellington Galindo de Queiroz foi condenado a 19 anos, 9 meses e 18 dias de prisão pela morte de Lara Maria Oliveira Nascimento, ocorrida em março de 2022. A menina, de 12 anos, desapareceu após sair para comprar refrigerante e foi encontrada três dias depois, com sinais de violência. A causa da morte foi traumatismo craniano. Luana Oliveira, mãe da vítima, expressou a dor da perda e destacou suas dúvidas sobre a real motivação do crime. Durante o julgamento, Wellington alegou inocência, apesar de possuir antecedentes criminais por tráfico de drogas, crime contra o patrimônio, associação criminosa e receptação.



