Caso Larissa Manuela: Carro do padrasto da menina vai passar por perícia

O carro do principal suspeito de ter matado a menina Larissa Manuela, em Barueri, Grande São Paulo, será submetido a perícia na próxima segunda-feira (23). A polícia identificou inconsistências no depoimento do padrasto da vítima, Diego, o que levantou questionamentos sobre seu álibi e evidências encontradas. O pedido de prisão temporária dele foi negado pela Justiça. A arma supostamente utilizada no crime e uma carta escrita por Diego estão sob investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!